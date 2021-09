Yolanda Hopkins venceu a final do Miss Costa Nova Cup e adiou a decisão do título nacional de surf para a próxima etapa. A surfista do algarve, quer entrar no principal circuito mundial da categoria, já no próximo ano.

Aos 23 anos, Yolanda Hopkins é uma das melhores surfistas nacionais e talvez aquela que atravessa o melhor momento em 2021.

Depois de terminar os Jogos Olímpicos de Tóquio, no quinto lugar, alcançando um diploma para Portugal, a surfista algarvia voltou a competir na Costa Nova, em Ílhavo.

Uma etapa do circuito nacional de surf feminino que Yolanda Hopkins venceu pela 3.ª vez consecutiva, e num ano que pode ser inesquecível.

A edição deste ano do Miss Costa Nova Cup reuniu na praia de Ílhavo, as melhores 24 surfistas nacionais. Durante 3 dias o surf feminino mostrou-se ao mais alto nível, apesar do tamanho das ondas.

A líder do ranking nacional, Francisca Veselko, terminou em segundo lugar, e adiou a decisão do título nacional para a próxima etapa.

O crescimento do surf feminino em Portugal é cada vez mais uma realidade. Muito têm contribuído as escolas de surf e associações regionais na evolução das surfistas.

