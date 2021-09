Como está o Catar a preparar o próximo campeonato do mundo de futebol?

O Catar anda pela Europa para que a seleção tenha ritmo de competição no próximo mundial, que será daqui a pouco mais de um ano, de 21 novembro a 18 de dezembro.

Será o primeiro mundial no Médio Oriente, o último com 32 equipas e primeiro disputado no inverno do Hemisfério Norte. Os estádios estão feitos à medida do país: a grandiosidade, a excentricidade, a elegância e com uma arquitetura singular salpicada de cultura árabe.

Com o jogo entre Portugal e Catar, na Hungria, foi a oportunidade única de questionarmos quem vive Catar como está o país a um ano do mundial.