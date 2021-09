"Não nos passa pela cabeça perder pontos aqui": Portugal joga com o Azerbaijão

A seleção nacional joga esta terça-feira, em Baku, frente ao Azerbaijão, na fase de qualificação para o Mundial 2022.

Fernando Santos não pode contar com o capitão Cristiano Ronaldo que vai cumprir castigo.

Face à ausência de Ronaldo, André Silva é um forte candidato ao 11 para jogar ao lado de Diogo Jota na frente de ataque.

A seleção nacional está em igualdade pontual com a Sérvia no topo do grupo, por isso qualquer deslize pode complicar o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo.

"Não nos passa pela cabeça perder pontos aqui"

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Fernando Santos diz que encara o jogo como uma final.

Para o selecionador, perder com o Azerbaijão não está nos planos de Portugal.

"Não estamos satisfeitos, queremos ser melhores"

Rúben Dias foi o eleito para acompanhar Fernando Santos na conferência de imprensa.

Aos jornalistas, o central garante que os jogadores da seleção não estão satisfeitos com as últimas exibições e diz que o objetivo passa por melhorar no jogo com o Azerbaijão.

O jogo entre o Azerbaijão e Portugal está marcado para esta terça-feira, em Baku, às 17:00.

