Nos minutos finais do jogo entre Azerbaijão e Portugal, relativo à fase de qualificação para o Mundial 2022, quatro adeptos invadiram o relvado e dirigiram-se a Bruno Fernandes.

Os adeptos azeris tiraram selfies com o internacional português e saíram do terreno de jogo sem a intervenção de qualquer elemento da segurança do Estádio Olímpico de Baku.

A seleção nacional derrotou o Azerbaijão por 3-0 e isolou-se na liderança do grupo A de apuramento para o campeonato do mundo.