Fernando Santos queria mais golos contra o Azerbaijão

Fernando Santos ficou satisfeito com a exibição da seleção portuguesa no jogo contra o Azerbaijão, mas admite que queria mais golos. Portugal venceu, esta terça-feira, por 3-0.

“Fizemos uma boa exibição, na realidade. Uma equipa coesa, muito equilibrada em todos os processos do jogo, criando situações de golo, sem permitir que a equipa do Azerbaijão – que é uma boa equipa, que tem criado problemas a todas equipas e é a primeira vez que perde com uma diferença deste tipo”, disse Fernando Santos em conferência de imprensa.