Open dos Estados Unidos. Leylah Fernandez surpreende rumo às meias-finais

Foi preciso chegar aos quartos de final do Open dos Estados Unidos para o tenista russo Daniil Medvedev, número dois mundial, ceder um 'set', antes de assegurar a qualificação para as meias-finais, tal como a jovem sensação Leylah Fernandez.

Vice-campeão em 2019, após perder a final em cinco 'sets' frente ao espanhol Rafael Nadal, Medvedev, de 25 anos, superou esta quarta-feira o 'qualifier' Botic van de Zandschulp em quatro partidas, com os parciais de 6-3, 6-0, 4-6 e 7-5, para garantir a terceira qualificação consecutiva para as meias-finais do último 'major' da temporada.

Após conquistar a 200.ª vitória da carreira na ronda inaugural ante o francês Richard Gasquet, o moscovita, que venceu todos os encontros em Nova Iorque em três sucessivos 'sets', viu-se esta quarta-feira obrigado a uma quarta partida e a apontar 35 'winners' e ganhar 83% de pontos no primeiro serviço para eliminar o jogador dos Países Baixos, que figura no 117.º lugar na hierarquia ATP.

"Nos dois primeiros 'sets', ele estava a falhar e eu a controlar o jogo. De repente, ele começou a falhar menos e a bater com mais potência e a jogar mais agressivo. O 'break point' que ele ganhou foi com um 'winner' de direita, por isso tornou-se mais duro para mim. Estou contente com o meu jogo no quarto 'set', porque no meu primeiro serviço só perdi dois pontos e senti-me sempre sob pressão", confessou o russo.

Daniil Medvedev, que vai tentar em Nova Iorque conquistar o primeiro título do 'Grand Slam' da carreira, vai ficar agora a aguardar pelo desfecho do desafio entre o canadiano Félix Auger-Aliassime (15.º ATP), de 21 anos, e o jovem espanhol Carlos Alcaraz, com 18 anos e a causar sensação em Flushing Meadows, para conhecer o próximo adversário.

Numa edição do Open dos Estados Unidos que contou com três tenistas de 18 anos apurados para os quartos de final (Carlos Alcaraz e Emma Raducanu), Leylah Fernandez, que celebrou segunda-feira o 19.º aniversário, foi a primeira, e para já, única a assegurar a estreia nas meias-finais em Nova Iorque.

E para integrar, pela primeira vez, o 'top 4' de um torneio do 'Grand Slam', a esquerdina canadiana e 73.ª classificada no 'ranking' WTA teve de enfrentar e superar a ucraniana Elina Svitolina, número cinco mundial, em três 'sets', com os parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (7-5).

Consumado o triunfo, após derrotar também a campeã em título, a japonesa Naomi Osaka, na terceira ronda, Leylah Fernandez terá como próxima adversária a vencedora do encontro entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda cabeça de série, e a checa Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros e oitava do mundo.