João Noronha Lopes não será candidato às eleições no Benfica

O Benfica vai a eleições a 9 de outubro e já se sabe que João Noronha Lopes não vai a votos.

O empresário perdeu para Luís Filipe Vieira nas últimas eleições e diz que não é recandidato por razões pessoais e profissionais.

"As regras das eleições vão ser conhecidas apenas a três semanas do dia da votação. Portanto, o problema não é das eleições serem cedo demais. O problema é das eleições serem feitas à pressa e sem que se conheçam as regras com as quais vão decorrer" critica o ex-candidato.