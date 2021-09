O FC Porto conquistou este domingo a Supertaça portuguesa de andebol, pela oitava vez na história, ao vencer o Sporting, por 34-29, na final disputada na Nazaré.

Os 'dragões', bicampeões nacionais e detentores da Taça de Portugal, já venciam ao intervalo, por 20-17.

Com oito triunfos, o FC Porto destacou-se no 'ranking' de vencedores da prova, com mais um do que o ABC, enquanto o Sporting soma três troféus conquistados.