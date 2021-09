O jogador do Vitória de Guimarães Rochinha caiu inanimado no relvado depois de ter batido contra Safira do Beleneses SAD ao minuto 79.

As equipas médicas assistiram de imediato Rochinha, protegido no relvado pelos atletas das duas equipas com uma barreira para o tapar.

Segundo o jornal A Bola, foi necessário usar um desfibrilador. O jogador foi retirado de maca do relvado e transportado de ambulância para o Hospital de Guimarães.