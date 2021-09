Rochinha, do Vitória de Guimarães, tem alta após choque que o levou ao hospital

O avançado Rochinha, do Vitória de Guimarães, teve hoje alta, após ter sido transportado para o hospital devido a um choque de cabeça com Alisson Safira, do Belenenses SAD, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Os "exames complementares" realizados no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, mostraram estar "tudo bem" com o jogador de 26 anos, que teve "alta", adiantou fonte oficial do emblema vimaranense.

Rochinha, de 26 anos, caiu no domingo inanimado no relvado, aos 78 minutos, após um impacto na discussão de um lance com dois elementos da formação azul.

O jogo, que terminou 0-0, com os vimaranenses reduzidos a nove jogadores, esteve interrompido durante aproximadamente 10 minutos, para prestar assistência ao extremo vitoriano.