US Open: Emma Raducanu é a mais recente estrela do ténis mundial

Emma Raducanu é a nova estrela do ténis mundial. A britânica de 18 anos venceu o Open dos Estados Unidos. A própria Rainha Isabel II de Inglaterra deu os parabéns à jogadora.

É filha de pai romeno e de mãe chinesa. Nasceu no Canadá, mas tem nacionalidade britânica por ter ido viver para Londres aos dois anos. Foi em Nova Iorque, nos EUA, que se deu a conhecer e se tornou na mais recente estrela do ténis mundial.

Venceu o Open dos Estados Unidos contra todas as probabilidades. A jogadora – que era até esta competição a número 150 do ranking mundial – teve de fazer três jogos de qualificação e, ao vencer os três, ganhou o direito a entrar no quadro principal. Foi a mais forte dos sete encontros seguintes e levantou um troféu que fugia ao Reino Unido há 53 anos.

Por essa razão, a própria Rainha de Inglaterra escreveu uma carta para a jovem britânica. Entre muitos elogios, Isabel II considerou a exibição da britânica como uma inspiração para gerações futuras e acrescentou que esta vitória tão cedo na carreira era o coroar de muito trabalho e dedicação.

Minutos depois de ter recebido o troféu de campeã das mãos da histórica Billie Jean King, a própria Emma Raducanu mostrou-se incrédula com a conquista. Em pouco mais de duas semanas, a jovem tenista saiu do quase anonimato para se tornar conhecida em todo o mundo. É já considerada uma das grandes revelações do desporto mundial.