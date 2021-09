João Almeida vence primeira etapa da Volta ao Luxemburgo e assume liderança

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) venceu esta terça-feira a primeira etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, assumindo a liderança da 81.ª edição da corrida, batendo o resto do pelotão ao sprint.

Almeida, de 23 anos, somou a quinta vitória da temporada após 140 quilómetros com partida e chegada na cidade do Luxemburgo, cumpridas em 3:16.09 horas, batendo ao sprint o holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), segundo, e o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates), terceiro.

Depois de um perfil acidentado ao longo de todo o dia, Almeida lançou o sprint pela esquerda, com o resto dos favoritos encavalitados à direita, e aproveitou o caminho livre para acelerar até erguer os braços, com bastante diferença para os rivais.

É o terceiro português a vencer no Luxemburgo, depois de Joaquim Agostinho, em 1969, e Acácio da Silva, em 1983 (ganhou ainda o prólogo de 1990), e confirmou as expectativas de antes do arranque da prova, em que era apontado como um dos principais favoritos, se não o principal, à conquista da prova.

A época de 2021, que será de despedida da Deceuninck-QuickStep, a caminho da UAE Emirates, tem dado a João Almeida uma série de bons resultados, do sexto lugar final na Volta a Itália ao título nacional do crono.

Estreou-se, depois, a vencer no WorldTour na Volta a Polónia, com duas etapas e a geral final, e mostrou boas pernas nos Europeus de estrada, sendo 14.º na prova de fundo, seguindo em bom plano antes dos Mundiais de estrada, que arrancam domingo.

A vitória logo a abrir deixa-o com quatro segundos de vantagem para Mollema e seis para Hirschi, numa corrida de cinco etapas que inclui um contrarrelógio, uma das suas especialidades.

Aqui, para já, consegue mais uma vitória, mas também a camisola amarela, de líder da geral, a de líder da juventude e a de líder dos pontos, no dia da 56.ª vitória da formação belga em 2021.

Na quarta-feira, a segunda de cinco etapas liga Steinfort a Eschdorf em 186,1 quilómetros, de novo terminando com uma subida, de primeira categoria, a última de cinco a esse nível, com outras duas de categoria especial.

