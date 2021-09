Liga dos Campeões: FC Porto defronta Atlético de Madrid esta quarta-feira

No arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto joga em Madrid frente ao Atlético. Sérgio Conceição promete uma equipa determinada e ambiciosa na luta para o apuramento.

Vai ser o primeiro adversário dos portistas, o Atlético de Madrid, treinado por Diego Simeone, que é um velho conhecido de Sérgio Conceição.

Os dois técnicos cruzaram-se na Lazio de Roma, quando ainda eram jogadores. O argentino confessou na véspera deste jogo que nunca esperou ver o ex-companheiro de equipa como treinador.

Além do reencontro de Conceição com Simeone. Do lado do campeão espanhol vão estar o ex-portistas Herrera e Felipe. E o ex Benfica João Felix companheiro de seleção de Pepe.

Na equipa dos dragões, o único ausente continua a ser Marchesin, que está a recuperar de uma lesão.

O duelo FC Porto-Atlético de Madrid está marcado para as 20:00 (hora de Lisboa) desta quarta-feira, no Estádio Metropolitano.

