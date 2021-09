Sporting está de volta à Champions ao fim de quatro anos

O Sporting está de volta à Liga dos Campeões e o primeiro jogo é com o Ajax, em Alvalade. Uma equipa que tem uma filosofia de formação parecida com a do Sporting, mas, para Rúben Amorim, com as devidas diferenças.

Semifinalista da Champions em 2019, o Ajax é uma equipa experiente e a quem Rúben Amorim quer tirar a bola.

Pedro Gonçalves, lesionado, e Sebastian Coates, castigado, falham o jogo com o Ajax. Há regressos no Sporting, mas a ausência do central tem impacto.

Na equipa do Sporting poucos são aqueles que já jogaram a Champions. João Palhinha falou sobre a ansiedade que se sente no balneário.

O último jogo do Sporting na Liga dos Campeões foi em 2017, em Barcelona. O regresso à competição acontece esta quarta-feira às 20:00, em Alvalade.

VEJA MAIS NOTÍCIAS SOBRE A LIGA DOS CAMPEÕES: