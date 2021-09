Atlético de Madrid-FC Porto: portugueses compram bilhetes no estádio

O FC Porto joga esta quarta-feira no campo do Atlético de Madrid, num encontro da primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de futebol.

As autoridades de saúde espanholas não autorizaram a venda de bilhetes para adeptos portugueses para evitar deslocações por causa da pandemia, mas o enviado da SIC a Espanha, Hugo Alcântara, encontrou quem comprasse bilhete no estádio.

O FC Porto viajou esta terça-feira com 24 jogadores na comitiva. O único indisponível, devido a lesão, é o guarda-redes Marchesín, que prossegue com tratamento e trabalho no ginásio, enquanto os defesas Fábio Cardoso e Nanu ficaram fora do lote por opção do treinador Sérgio Conceição.

