Pedro Fatela considera que o Benfica "merecia ter vencido" o jogo de terça-feira frente ao Dínamo Kiev, na fase de grupos da Champions.

Na Edição da Manhã, diz que o clube da Luz foi superior, "dominou", "teve bola" e "controlou completamente". E que o Dínamo Kiev apenas se mostrou superior nos últimos três minutos da partida.

"Existiram esses três minutos com oportunidades para o Dínamo e existiu todo o resto do jogo onde o Benfica foi francamente superior."

Sobre as equipas do grupo E, no qual está o Benfica, afirma que o Bayern Munique é um dos candidatos à vitória da Champions e que o FC Barcelona tem mostrado "muitas fragilidades".

"O Benfica tem de vencer o Barcelona. Se isto acontecer, o Barcelona fica numa situação muito incómoda para passar."

O Sporting está de volta à Liga dos Campeões e o primeiro jogo é com o Ajax, em Alvalade, esta quarta-feira.

Numa antevisão do jogo, Pedro Fatela defende que o Sporting chega com uma grande motivação e com algum favoritismo.

"A equipa tem de estar muito organizada defensivamente e ser aquilo que costuma ser: muito objetiva e eficaz no ataque."

Sobre o FC Porto, que também joga esta quarta-feira para a Champions, o comentador da SIC considera que o clube português teve "muita infelicidade no grupo" em que ficou: "É o grupo da morte".

Considera que o Atlético de Madrid, o primeiro adversário do FC Porto na competição milionária, é uma das equipas mais fortes em Espanha.

"Tudo o que não seja uma derrota é um bom resultado para o FC Porto."

