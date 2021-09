Presidente da Liga espanhola acusa PSG de "aldrabar" as suas contas

O presidente da Liga espanhola de futebol acusou esta quarta-feira o Paris Saint-Germain de "aldrabar" o controlo financeiro do clube, numa comparação aos alegados problemas financeiros que Real Madrid e FC Barcelona atravessam.

"O Real Madrid nunca pode ser o PSG porque PSG aldraba as suas contas e o controlo financeiro. Atualmente, tem uma despesa salarial de cerca de 600 milhões de euros quando compete numa liga em que os direitos audiovisuais caíram 40% ", afirmou Javier Tebas, em declarações aos jornalistas espanhóis, à margem da apresentação de um novo patrocínio da liga espanhola.

O dirigente de 59 anos considerou que o comportamento do emblema francês "é um dos problemas que existe atualmente no futebol europeu" e frisou que os clubes espanhóis nunca terão igual estratégia.

"Por exemplo, é impossível que as receitas do PSG com patrocinadores sejam 30% superiores à receita média de Manchester United, Real Madrid ou FC Barcelona. É absolutamente impossível. É uma aldrabice", frisou.