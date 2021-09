Putin aceita convite de Xi Jinping para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno

POOL New

O Presidente russo, Vladimir Putin, aceitou o convite do seu homólogo chinês, Xi Jinping, para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov.

O chefe da diplomacia russa já transmitiu ao seu homólogo chinês, Wang Yi, que "Putin aceitou com satisfação o amável convite" do chefe de Estado chinês, quando ambos reuniram hoje, na véspera da cimeira de líderes dos oito países membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), em Dushanbe, no Tajiquistão.

Além da Rússia e da China, a SCO é composta pela Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão.

Durante a reunião, Lavrov expressou a esperança de que nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, a serem realizados em Pequim de 04 a 20 de fevereiro de 2022, "os atletas chineses e russos demonstrem mais uma vez as suas melhores qualidades desportivas e humanas".

"É um prazer vermo-nos mais uma vez, no ano do vigésimo aniversário do acordo de boa vizinhança, amizade e cooperação entre a Rússia e a China", disse Lavrov a Wang.

O chefe da diplomacia russa lembrou que, em junho passado, Putin e Xi valorizaram muito "o significado histórico" deste acordo, especialmente por ele constituir a base do atual modelo de relações bilaterais entre Moscovo e Pequim.

