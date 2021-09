Campeonato volta este fim de semana: o calendário dos "três grandes"

Depois das competições europeias, vem aí a sexta jornada da 1.ª Liga.

O Benfica defende a liderança em casa, com o Boavista, na segunda-feira.

Antes, no domingo, o FC Porto recebe o Moreirense, enquanto o Sporting visita a equipa sensação deste início de época, o Estoril.

Sporting visita o Estoril

Correu mal o regresso do Sporting à Liga dos Campeões.

Depois da goleada sofrida em Alvalade frente ao Ajax, os homens comandados por Rúben Amorim vão jogar contra o Estoril.

A equipa que voltou este ano ao convivio dos grandes do futebol português está a ter um grande arranque de época.

Com quatro vitórias e um empate em cinco jornadas, o Estoril é segundo classificado no campeonato, à frente de Sporting e Porto e a dois pontos apenas do líder Benfica.

A equipa da linha recebe, no domingo, o conjunto de Alvalade, onde Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam a recuperar das repetivas lesões.

Com os empates diante do Famalicao e do Porto para a 1.ª Liga e a derrota com o Ajax para a Liga dos Campeões, o Sporting não vence há três jogos, mas Ruben Amorim mantém a confiança.

"Eu acredito muito naquilo que estamos a fazer. Sou um bocadinho como o Pote, um inconsciente, e penso sempre que podemos ganhar o próximo jogo, podemos fazer tudo, como ficou provado o ano passado. Ninguém acreditava, nós fizemos, e podemos voltar a fazer, e o que queremos agora é vencer o Estoril", diz o técnico leonino.

FC Porto recebe o Moreirense

Antes do jogo do Sporting, o FC porto recebe o Moreirense no Dragão.

No empate a zero, em casa do campeão Espanhol, Atlético de Madrid, Pepe saiu lesionado e juntou-se a Marchesin no boletim clinico dos dragões.

Tony Martinez, expulso em Alvalade, também será baixa na equipa de Sérgio Conceição, que procura recuperar a desvantagem de quatro pontos para a liderança do campeonato.

Benfica tem visita de Boavista

Jorge Jesus também empatou sem golos, no arranque da Liga dos Campeões.

Após a visita a Kiev, as águias recebem o Boavista, na próxima segunda-feira. Taarabt continua a cumprir castigo e não será opção para o duelo com os axadrexados.

O Benfica procura o melhor arranque dos últimos 30 anos e consegui-lo-á, caso some a sexta vitória em seis jogos para a 1.ª Liga.

