Simeone diz que Félix e Griezmann são compatíveis e "vão coincidir" no Atlético

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostrou-se esta sexta-feira convicto de que o futebolista internacional português João Félix e o francês Antoine Griezmann são compatíveis e que "com o tempo, vão coincidir" no onze dos campeões espanhóis.

"Não tenho qualquer dúvida de que temos um plantel muito bom. Agora, precisamos de ser uma equipa. [João Félix e Griezmann] Podem jogar juntos, claramente, e, com o tempo, vão acabar por coincidir dentro de campo", afirmou o técnico argentino, em conferência de imprensa.

Félix e Griezmann ocupam as mesmas zonas do terreno, mais concretamente, no apoio ao indiscutível ponta-de-lança Luis Suárez, sendo que, desde que o francês deixou o FC Barcelona para regressar a Madrid, no final do último mercado, os dois jogadores ainda não coincidiram no onze dos "colchoneros".

Nas duas partidas entretanto disputadas, o português entrou a substituir o gaulês diante do Espanyol, para a Liga espanhola, enquanto o inverso se verificou no empate com o FC Porto (0-0), na quarta-feira, para o Grupo B da Liga dos Campeões, com Félix a surgir como titular e a dar o lugar a Griezmann no decorrer da segunda parte.

João Félix está a cumprir a terceira temporada no Atlético de Madrid, ao qual chegou em 2019, proveniente do Benfica, precisamente para substituir Antoine Griezmann, que rumou ao FC Barcelona, após cinco anos na capital espanhola.

Desde então, Félix participou em 78 jogos oficiais e marcou 19 golos pelos madrilenos.

Após quatro jornadas já disputadas, o Atlético de Madrid divide a liderança da Liga espanhola com Real Madrid e Valência, todos com 10 pontos.

