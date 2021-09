João Félix expulso no jogo do Atlético de Madrid com Athletic Bilbau

O avançado português João Félix foi este sábado expulso no empate (0-0) do Atlético de Madrid, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, na receção ao Athletic Bilbau, da quinta jornada da Liga espanhola de futebol.

O internacional luso entrou em campo aos 60 minutos e viu dois amarelos de 'rajada', aos 79, primeiro por atingir um adversário na face, num lance disputado, e depois por, gestualmente e por palavras, chamar maluco ao árbitro.

Rodrigo Jimenez

Na partida, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o 'nulo', numa partida nem sempre bem disputada e que deixa os 'colchoneros' provisoriamente na liderança, com 11 pontos, mais um do que Real Madrid e Valência, que se defrontam no domingo.

Aos 90+1 minutos, o suplente Villalibre teve o maior falhanço da tarde, sendo que também Iñaki Williams teve outra boa oportunidade no segundo tempo, na 'ressaca' da expulsão.

Os bascos saem de Madrid com o terceiro empate, sendo que ainda não perderam e somam nove pontos em cinco rondas, escalando provisoriamente para o quarto posto.

Antes, o Rayo Vallecano superou o Getafe, num dérbi da zona da capital, ganhando em Vallecas por 3-0, para subir ao sétimo lugar, à condição, com o principal destaque a ser a estreia do colombiano ex-FC Porto Radamel Falcao.

'El Tigre' não demorou a apresentar-se aos adeptos, ao fechar a contagem, aos 81 minutos, ajudando a condenar o lanterna-vermelha Getafe à quinta derrota, em outros tantos jogos.

No domingo, o Valência recebe o Real Madrid com as duas equipas empatadas nos 10 pontos, procurando o 'assalto' à liderança isolada, enquanto o FC Barcelona recebe o Granada, em encontro marcado para segunda-feira.