Lenda do futebol inglês Jimmy Greaves morre aos 81 anos

O antigo futebolista Jimmy Greaves, melhor marcador de sempre do Tottenham e campeão mundial com a Inglaterra em 1966, morreu este domingo aos 81 anos, informou o clube orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

"Estamos profundamente tristes pela morte do grande Jimmy Greaves, não só o recordista de golos do Tottenham Hotspur, mas o mais fino goleador que este país alguma vez viu. Jimmy morreu em casa nas primeiras horas desta manhã, aos 81 anos", lê-se na nota publicada no sítio oficial dos 'spurs'.