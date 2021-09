Cristiano Ronaldo envia mensagem de apoio a jovem jogador em coma

Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem de apoio a um jogador inglês que está em coma e celebrou no domingo o seu aniversário. Danny Hodgson foi atacado pelas costas numa estação de comboio na Austrália.

Está em coma induzido há cerca de duas semanas, depois de ter sofrido um ataque que lhe provocou uma hemorrogia cerebral. Regressava a casa depois do último jogo da época plo ECU Joondalup, dos escalões inferiores da Austrália.

Este domingo fez 26 anos e recebeu de alguns jogadores da Liga Inglesa vídeos de apoio. Entre eles, o de Cristiano Ronaldo, que até lhe deixa um convite para depois da recuperação.

Alguns elementos da família do jogador têm estado sempre com ele, mas os pais, que conseguiram entretanto viajar para a Austrália, estão a cumprir quarentena e não podem estar perto do filho.

Em entrevistas a jornais locais, dizem que acreditam que Danny vai dar a volta à situação e agradecem por todo o apoio emocional e financeiro que têm recebido.

Veja também: