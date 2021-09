Pelé publicou, na sua conta na rede social Instagram e no seu estilo tipicamente humorístico, um vídeo onde já faz exercícios físicos numa bicicleta, e revela esperar ter alta do hospital em breve.

“Meus amigos, mando este vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir a minha alegria com vocês. Estou rodeado de carinho e incentivo e sinto-me um pouco melhor todos os dias", disse aquele que muitos consideram o melhor jogador de futebol de sempre.

O desejo de voltar a casa, no estado de São Paulo, é reforçado pelo ex-jogador, agora com oitenta anos.

"A pedalar desta forma, em breve regressarei a Santos", disse.

No vídeo, podemos ver o ex-génio do futebol numa bicicleta estática, enquanto dois membros do corpo médico do Hospital Albert-Einstein o incentivam.

"Muito bom, é isso, campeão! Excelente! Um pouco mais", disse um dos dois homens que supervisionaram o exercício enquanto Pelé brincava.

O ex-jogador de futebol, triplo vencedor do Mundial de seleções com o Brasil (em 1958, 1962 e 1970), foi operado no dia 4 de setembro, por possuir um tumor "suspeito" no cólon, descoberto durante exames de rotina.

Pelé permaneceu em terapia intensiva até ao dia 14 de setembro, antes de ser transferido para outra sala.

Contudo, a lenda brasileira voltou temporariamente à unidade de terapia intensiva na sexta-feira, "como medida preventiva", por causa de uma pequena "instabilidade respiratória".

Veja também: