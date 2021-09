Sporting passa de prejuízo a lucro de 135 mil euros na última época

O Sporting apresentou um resultado líquido de 135 mil euros no último exercício (2020/21), depois de ter registado um prejuízo próximo de 3,5 milhões de euros na temporada anterior, segundo os relatórios e contas hoje divulgados pelos 'leões'.

"Este último ano desafiou-nos com curvas inesperadas no caminho. Adaptámo-nos às curvas, mas não 'curvámos' a nossa missão, e jamais o nosso caráter. Este é o nosso caminho", observou Frederico Varandas, presidente do Sporting, no documento que vai ser apresentado aos sócios na assembleia geral de 30 de setembro, disponível no sítio na internet do clube lisboeta.