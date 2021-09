Piloto de 15 anos morre após queda grave durante corrida

O piloto Dean Berta Vinales - primo de Maverick Viñales - morreu este sábado num acidente na pista de Jerez de La Frontera.

O jovem de 15 anos sofreu uma queda grave a três voltas do fim da prova de Supersport 300, o Campeonato Mundial de Superbike.

Segundo a organização, o piloto de apenas 15 anos sofreu lesões graves na cabeça e no tórax. Foi assistido em pista e transportado de helicóptero para o hospital de Sevilha, mas não resistiu aos ferimentos e a morte foi confirmada na tarde deste sábado.

A prova foi suspensa após o acidente com o piloto da Vinales Racing Team, equipa fundada pelo pai do espanhol Maverick Viñales, que corre na categoria principal MotoGP com o português Miguel Oliveira.