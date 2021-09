"Estou triste. O motociclismo merece mais". Pai de Miguel Oliveira lamenta morte de piloto de 15 anos

O pai de Miguel Oliveira, Paulo Oliveira, lamentou a morte do piloto Dean Berta Vinales, primo de Maverick Viñales, que morreu no sábado num acidente na pista de Jerez de La Frontera.

"Estou revoltado com mais esta morte no desporto. Tenho um filho piloto e apoio e dou o meu contributo para formar outros. E chegar ao topo não pode ser a qualquer custo! Existe muito empenho e trabalho por parte de todos intervenientes! Pilotos, pais, família, amigos, patrocinadores, professores e etc., mas falta algo mais... Bom senso! O bom senso de dar o exemplo e disciplinar! Dar o exemplo por vezes é sancionar fortemente aqueles que dão um mau exemplo", escreveu o pai do piloto Miguel Oliveira, no Facebook.

Paulo Oliveira disse ainda estar triste:

"Este ano partiram o Jason, o Hugo e hoje o Dean, estou muito triste... O motociclismo merece mais. Merece que estes miúdos tenham a oportunidade de serem exemplos na sociedade e partilhem com o mundo as emoções e a adrenalina que nos move no dia a dia".

Morte após quedra grave no Campeonato Mundial de Superbike

O jovem de 15 anos sofreu uma queda grave a três voltas do fim da prova de Supersport 300, o Campeonato Mundial de Superbike.

A organização diz que o piloto sofreu lesões graves na cabeça e no tórax. Foi assistido em pista e transportado de helicóptero para o Hospital de Sevilha, mas não resistiu aos ferimentos.

A prova foi suspensa após o acidente com o piloto da Vinales Racing Team, equipa fundada pelo pai do espanhol Maverick Viñales, que corre na categoria principal MotoGP com o português Miguel Oliveira.