Filipe Albuquerque termina em 4.º o Grande Prémio de Long Beach

O português Filipe Albuquerque (Accura) terminou na quarta posição o Grande Prémio de Long Beach do campeonato norte-americano de resistência (IMSA) em automobilismo, e adiou a conquista do título.

Fazendo equipa com o norte-americano Ricky Taylor, Albuquerque partiu da quinta posição, última da categoria principal, a DPI (protótipos), terminando em quarto, com as mesmas 78 voltas da equipa vencedora, dos brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr (Cadillac).

Kevin Magnussen e Renger van der Zande (Cadillac) foram segundos, a 10,952 segundos, com Tristan Vautier e Loic Duval (Cadillac) em terceiro.

A prova teve a duração de uma hora e quarenta minutos.

O português, líder do campeonato juntamente com Ricky Taylor, precisava de terminar à frente dos mais diretos adversários para festejar já o título.

Assim, a próxima prova será no Virgínia International Raceway, com 2:40 horas, de 08 a 10 de outubro.