O Liverpool joga na terça-feira, no Porto, "com muito respeito". O português Diogo Jota já alertou os companheiros da equipa para as dificuldades de quem visita o Dragão.

Em 2018 e 2019, fizeram a mesma viagem e correu às mil maravilhas. Ganharam por 4-0 e 5-1. Números que ficaram no passado.

Diogo Jota está no Liverpool há um ano e faz um balanço ofensivo.

Atacam muito, mas estão em sentido na defesa. Na última jornada da liga inglesa sofreram 3 golos e empataram com o Brentford.

Os médios Keitá e Thiago Alcântara estão de fora. São baixas de peso numa equipa que chega ao Porto sem qualquer derrota esta época.