André Villas-Boas regressa aos ralis ao volante de um Hyundai

O treinador de futebol André Villas-Boas vai regressar ao desporto automóvel para participar no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, entre sexta-feira e domingo, novamente numa ação de cariz solidário.

Desta vez, o técnico estará ao volante de um Hyundai i20 N R5, fruto de uma pareceria que a associação que preside, a Race For Good, estabeleceu com marca de automóveis sul-coreana.

Os donativos gerados através dos patrocínios que serão expostos no carro conduzido por André Villas-Boas reverterão na totalidade para as instituições de cariz solidário que o técnico e a sua associação apoiam, nomeadamente a APPACDM do Porto, a Ace Africa e a Laureus Sport for Good Foundation.

"É um privilégio ter a oportunidade de participar num rali tão prestigiante, no plano nacional e internacional. Esta parceria que assinámos com a Hyundai Portugal permite-nos dar maior visibilidade ao que estamos a fazer e angariar mais donativos para as instituições e os futuros projetos da Race For Good", disse André Villas-Boas, através de comunicado.

O treinador, que teve como último projeto futebolístico o comando dos franceses do Marselha, já participou este ano no Rali de Portugal, ao volante de um Citroen C3, e terminou a prova no 32.º lugar, entre os 44 carros que chegaram ao fim.

Veja também: