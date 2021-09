Benfica empresta médio Gabriel ao Al-Gharafa do Qatar

O médio luso-brasileiro Gabriel vai jogar no Al-Gharafa, do Qatar, até final da presente temporada, por empréstimo do Benfica, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Al-Gharafa para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Gabriel. O contrato de cedência acertado com o clube do Qatar é válido até ao final da época 2021/22", informou o emblema da Luz.

Gabriel, de 28 anos, que tem contrato com o Benfica até 2024, estava afastado da equipa principal desde o início desta época, uma vez que não fazia parte dos planos do treinador Jorge Jesus.

O médio chegou à Luz em 2018, proveniente dos espanhóis do Leganés, tendo atingido mesmo a centena (100) de jogos ao serviço da formação 'encarnada', pela qual marcou cinco golos em três temporadas.

Na Luz, conquistou um título de campeão nacional (2018/19) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2019).

O Al-Gharafa ocupa atualmente o quarto lugar no campeonato de futebol do Qatar, quando estão decorridas quatro jornadas da competição.

