O Porto recebe esta terça-feira o Liverpool na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pepe está em dúvida devido a lesão.

A alternativa mais óbvia seria Mbemba, mas o central está castigado depois da expulsão em Madrid e, por isso, caso não haja Pepe, Sérgio Conceição tem apenas mais um central de raiz na equipa: Fábio Cardoso, reforço que chegou do Santa Clara, mas que não tem minutos jogados esta temporada.

O Liverpool visita o Dragão pela terceira vez em quatro épocas. Nas outras duas, venceu por números folgados.

O Liverpool lidera o grupo depois da vitória frente ao Milan. O FC Porto segue com um ponto, fruto do empate na casa do Atlético de Madrid.

