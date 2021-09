Morreu Roger Hunt, campeão do Mundo pela Inglaterra em 1996

Roger Hunt, antigo futebolista campeão do Mundo pela Inglaterra em 1996 e segundo melhor marcador da história do Liverpool, faleceu esta terça-feira, aos 83 anos, anunciaram os líderes da Premier League.

"Lamentamos o falecimento do lendário jogador Roger Hunt. Os pensamentos de todo o mundo estão com a sua família e com os seus amigos nestes momentos tão difíceis", escreveram os 'reds' em comunicado.