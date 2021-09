Pessoas com necessidades especiais experimentam desportos náuticos em Estarreja

Dezenas de pessoas com necessidades especiais puderam experimentar, em Estarreja, vários desportos náuticos nas águas da Ria de Aveiro, nma experiência libertadora para uma população particularmente afectada pela pandemia.

Navegar de Kayak no esteiro de Salreu foi uma das várias experiências proporcionadas aos utentes das instituições.

Fátima e outros utentes começam agora a libertar-se das amarras da pandemia.

" As pessoas portadoras de deficiência, de facto, tiveram as associações encerradas, tiveram de ir para casa , no caso dos centros de atividades ocupacionais, muitas vezes com dificuldades e complicações do próprio contexto familar ", refere a vereadora da câmara municipal de Estarreja, Isabel Pinto.

Rui Alecrim, da Associação Desporto para Desenvolvimento Intelectual, foi um dos que ajudou nas atividades.

"Vim agora do parapente. A instituição que está lá a fazer o parapente, mal terminava o parapente, eles queriam logo começar a repetir. Eles estão com falta de atividade, querem fazer atividades , e estas atividades que a câmara municipal de Estarreja está a organizar são muito importantes para esta população", diz Rui.

As águas serenas da ria oferecem as melhores condições para a prática de desportos náuticos adaptados.

"Eu sou suspeita, porque eu adoro stand up paddle, e vejo no stand up paddle uma modalidade que tem um potencial tremendo, para este tipo de população e não só, mesmo para reabilitação de pessoas com outro tipo de incapacidades. Acho que é uma situação a explorar. As condições aqui são ótimas", diz Ângela Fernandes, campeã nacional de stand up paddle.