Basquetebolistas da NBA não vacinados ficam sem recebem compensação por jogos que falhem em duas cidades

Os jogadores dos emblemas da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) dos estados de Nova Iorque e São Francisco que não tenham sido vacinados contra a covid-19 não receberão compensação pelos jogos que falharem.

Em Nova Iorque, casa dos New York Knicks e dos Brooklyn Nets, e em São Francisco, dos Golden State Warriors, os jogadores que não concordarem com as regras de vacinação local não receberão pelas partidas em que não alinharem, pode ler-se num comunicado da NBA.

O município nova-iorquino adotou recentemente uma política que requer que os jogadores profissionais comprovem que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 para acederem às instalações dos clubes, enquanto em São Francisco é preciso prova de vacinação completa.

As medidas parecem incidir sobre Kyrie Irving, a estrela de Brooklyn, e Andrew Wiggins, dos Golden State Warriors, que fazem parte dos 10% de atletas da NBA que ainda não foram vacinados, com os Knicks totalmente vacinados.

Isto significa que os jogadores poderão jogar fora de casa, assim como os clubes que visitem os três emblemas podem alinhar com qualquer jogador, aplicando-se apenas aos que treinam nos dois estados.

