António Ribeiro Cristóvão, comentador da SIC, considera que Sérgio Conceição está a colocar o lugar à disposição.

O treinador do FC Porto confessou que não está a conseguir passar a mensagem ao plantel e que por esse motivo vai falar com Pinto da Costa.

O comentador da SIC diz ainda que as palavras duras e intempestivas do treinador aos jogadores pressagiam tempos difíceis.

O FC Porto perdeu esta terça-feira com o Liverpool, por 1-5, no Estádio do Dragão, em jogo do Grupo B da Liga dos Campeões. Salah (18 e 60 minutos), Mané (45) e Firmino (77 e 83) marcaram os golos dos 'reds', com Taremi (75) a reduzir para os 'dragões'.

Com este resultado, o Liverpool passou a somar seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, que venceu em casa do AC Milan (2-1), que tem zero pontos, menos um do que o FC Porto.

