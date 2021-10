Taça de Portugal: equipas da I Liga já conhecem adversários da terceira eliminatória

O Sporting de Braga inicia a defesa do título na Taça de Portugal de futebol no estádio do Moitense, uma das três equipas 'sobreviventes' dos campeonatos distritais, ditou esta quarta-feira o sorteio da terceira eliminatória da época 2021/22.

Na estreia das equipas da I Liga, que estão condicionadas a jogar na condição de visitante por força do regulamento da prova, o Benfica, finalista vencido na temporada passada e líder isolado do escalão principal, visita o Trofense, da II Liga.

O Sporting, campeão nacional, desloca-se ao recinto do Belenenses, que alinha no Campeonato de Portugal, enquanto o FC Porto visita o Sintrense, também do quarto escalão, em jogos agendados para 17 de outubro.

O sorteio, realizado à porta fechada, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, integrou 64 clubes, três dos quais dos campeonatos distritais: além do Moitense (Setúbal), resistiram ainda às duas rondas iniciais Águias de Moradal (Castelo Branco) e Cinfães (Viseu).

A obrigatoriedade de os 18 primodivisionários jogarem fora de casa impossibilitou confrontos entre equipas da I Liga na terceira eliminatória da Taça de Portugal, que tem o Benfica como recordista de títulos, com 26 troféus conquistados.