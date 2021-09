Mundial 2022: os convocados de Fernando Santos

O sportinguista Matheus Nunes foi convocado para a seleção portuguesa, depois de ter recusado o Brasil.

No entanto, Fernando santos lembra que a seleção nacional abriu-lhe primeiro as portas que o Brasil e não o contrário

Em outubro, a equipa nacional defronta dia 9 o Catar, num jogo amigável, no Algarve, e dia 12 com o Luxemburgo, no apuramento para o Mundial de 2022.

Otávio ficou de fora por lesão. Pepe foi chamado e o selecionador nacional diz ter garantias que está bem para jogar.

LISTA DOS 24 CONVOCADOS:



- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (Roma, Ita).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Domingos Duarte (Granada, Esp), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).



- Médios: João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Matheus Nunes (Sporting) e William Carvalho (Betis, Esp).



- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafa (Benfica) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).

