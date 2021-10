Duarte Gomes lança segundo livro sobre arbitragem: "O Futebol Explicado no Relvado"

Duarte Gomes quer aproximar os adeptos das equipas de arbitragem, fazer-lhes chegar a melhor das explicações do que acontece no relvado. As decisões não vão nunca agradar a todos, mas percebê-las pode ajudar.

O livro "O Futebol Explicado no Relvado" tem exemplos, uns mais simples e outros mais complexos, de alguns lances que costumam causar dúvidas. Com recurso a imagens e até a vídeos que podem ser vistos através de QR Code, Duarte Gomes explica tudo ao pormenor.