Francisco Benítez anuncia oficialmente que é candidato à presidência do Benfica

As eleições no Benfica acontecem no dia 9 de outubro e, esta sexta-feira, Francisco Benítez anunciou que é candidato à presidência, sendo o segundo a fazê-lo depois de Rui Costa.

Francisco Benítez, é este o nome do novo candidato à presidência do Benfica.

Esta sexta-feira, o empresário de 57 anos apresentou a candidatura em Lisboa e recusa a ideia de continuidade da atual gestão.

"Não podemos correr mais riscos, ou passar por situações idênticas, com protagonistas distintos. É preciso um novo rumo. No próximo dia 9, escolhe-se não uma figura decorativa ou simbólica", diz o candidato.

Francisco Benítez era candidato à Mesa da Assembleia Geral na lista de João Noronha Lopes nas últimas eleições.

Agora, apresenta-se como candidato a presidente e acredita que pode ter vantagem sobre Rui Costa no dia 9 de outubro.

"Alguém que, perante uma OPA por explicar, esteve calado. Alguém que, depois de perder o penta, esteve calado. E alguém que vê o presidente do nosso rival do Norte entrar no nosso estádio para uma reportagem e está calado, eu acho que em termos de gestão, ele parte um bocadinho atrás de mim", acrescenta.

Para o futebol, estratégia é a palavra-chave, com críticas para o dinheiro investido na última época.

Quanto ao treinador, é para manter.

"Jorge Jesus é o treinador do Benfica, terá todo o meu apoio até ao final do contrato e desta época. Estávamos todos muito contentes, mas, depois vêm as eleições, e essa aposta na formação desaparece. E vai-se fazer um investimento faraónico porque se tinha de ganhar umas eleições, portanto, esta estratégia de ziguezague, de não sabermos exatamente para onde vamos, comigo não vai acontecer".

Francisco Benítez promete uma auditoria externa às contas do grupo Benfica e uma revisão aos estatutos.

