Sérgio Conceição: "Eu meto muito o meu sentimento cá para fora"

Sérgio Conceição explicou as criticas que dirigiu aos jogadores do FC Porto após a goleada sofrida diante do Liverpool, na antevisão do jogo deste sábado com o Paços de Ferreira, para o campeonato. O treinador disse que se limitou a dizer o que pensava da exibição da equipa.

"Eu meto muito o meu sentimento cá para fora, se é mais correto, menos correto, se as pessoas gostam mais ou menos, porquê, porque foi algo disparatado, como vi escrito? Não, foi o meu sentimento e aquele que eu falei com os jogadores. Eu assumo sempre e sou eu o principal responsável, estou a dar a cara. Fui eu, fui eu o principal responsável. Agora, há coisas que nós temos de falar e que temos de analisar o porquê de não acontecerem determinas situações que estavam planeadas para acontecer um jogo tão mau como o que aconteceu, ponto final. Essa é a mensagem. Da mesma forma que eu passei para a imprensa, passei para o meu grupo de trabalho e eles sabem disso", diz Sérgio Conceição.

