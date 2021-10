Atlético impõe primeira derrota ao Barcelona e cola-se ao líder Real Madrid

O Atlético de Madrid colou-se este sábado ao Real Madrid na liderança da Liga espanhola de futebol, ao impor-se por 2-0 na receção ao FC Barcelona, que averbou a primeira derrota na competição, em jogo da oitava jornada.

Os colchoneros inauguraram o marcador aos 23 minutos, por intermédio do francês Thomas Lemar, que, em cima do intervalo, retribuiu a assistência de Luis Suárez e lançou o avançado uruguaio para o segundo tento dos madrilenos, aos 44.

O internacional português João Félix não só foi titular nos campeões espanhóis, como esteve diretamente envolvido nas jogadas que resultaram nos dois golos, sendo que no primeiro iniciou a combinação com Suárez e Lemar, e no segundo desmarcou o extremo gaulês, antes de este cruzar para o antigo avançado dos catalães.

O Atlético de Madrid, que vinha de um surpreendente desaire no terreno do aflito Alavés, subiu provisoriamente ao segundo lugar de La Liga, com 17 pontos, os mesmos do líder Real Madrid, que no domingo visita o Espanyol.

Já o FC Barcelona deu sequência à crise que se vem acentuando na Catalunha e, dias depois da copiosa derrota no Estádio da Luz (3-0), para a Liga dos Campeões, perdeu pela primeira vez no campeonato, no qual ocupa um modesto nono lugar, com 12 pontos, mas com uma partida em atraso.

Os blaugrana seguem atrás de equipas como o Osasuna, que subiu ao quinto posto, com 14 pontos, graças a um triunfo por 1-0 sobre o Rayo Vallecano, sexto, com 13. O tento da formação de Pamplona foi marcado aos 90+1 minutos, por intermédio de Manu Sánchez.

O Valência, com Gonçalo Guedes no onze, passou a contabilizar os mesmos 12 pontos do FC Barcelona, na sequência de um nulo (0-0) no reduto do Cádiz. O extremo luso Hélder Costa começou a partida no banco de suplentes dos che e foi lançado para os derradeiros minutos do encontro.

Após quatro jogos sem vencer no campeonato, o Maiorca superou a receção ao Levante, por 1-0, com um golo de Iddrisu Baba, numa partida na qual o central português Rúben Vezo foi suplente utilizado nos valencianos.

