Benfica é o grande favorito contra o Portimonense, mas Jesus não se deixa deslumbrar

O Benfica joga, este domingo, com o Portimonense. Depois da vitória com o Barcelona, Jorge Jesus espera que a equipa saiba manter o rigor no campeonato.

As águas venceram todos os jogos do campeonato, até agora. Além de liderar o campeonato, também a moral da equipa está em alta. Contra o Portimonense, os jogadores de Jorge Jesus partem como grandes favoritos. Mas o treinador não se deixa deslumbrar.

O Benfica vai para o jogo deste domingo sem Lázaro, que se juntou à lista de lesionados, mas com mais adeptos nas bancadas. Esta vai ser a primeira jornada, desde o início da pandemia, sem limitações à lotação dos estádios.

O jogo entre o Benfica e o Portimonense joga-se às 18:00 e tem arbitragem de Fábio Veríssimo.