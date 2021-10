Ericeira recebe segunda etapa de qualificação para mundial de surf

A praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, recebe a segunda etapa de qualificação para o principal circuito mundial de surf. Entre os candidatos à vitória da prova, estão surfistas portugueses.

Vasco Ribeiro, procura melhorar o 17.⁰ lugar que trouxe da Califórnia e subir no ranking. Frederico Morais já tem o lugar garantido no quadro principal no próximo ano, mas quer vencer em casa.

O surf feminino está a crescer em Portugal, muito por culpa das boas prestações que as atletas nacionais têm alcançado além fronteiras: Yolanda Hopkins é o melhor exemplo de ambição e resiliência

Até 10 de outubro, Ericeira e a praia de Ribeira d’Ilhas, voltam a estar no mapa do surf mundial.