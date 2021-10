Jesus sobre jogo com Portimonense: "Vamos jogar com um adversário que tem tantos golos sofridos como nós"

Depois da vitória do Benfica contra o Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões, as águias recebem, este domingo, o Portimonense. Na conferência de antevisão, este sábado, Jorge Jesus sublinhou as diferenças entre os algarvios e a equipa espanhola, mas garante que o compromisso em vencer é o mesmo.

“É um jogo completamente diferente. A partir do momento em que acabou o jogo da Champions, nós estamos focados neste nosso rival, que é o Portimonense. É normal que se possa começar a querer fazer comparações, mas, para nós, a comparação é sempre a mesma: é jogar para ganhar. A vitória de amanhã [domingo] é tão importante como a que foi na quarta-feira”, disse aos jornalistas.

O treinador do Benfica lembrou ainda que o Portimonense – à semelhança do clube da Luz – é das equipas da liga portuguesa que tem menos golos sofridos.

“Vamos jogar com um adversário que tem tantos golos sofridos como nós – é uma das equipas como menos golos sofridos na liga, com quatro, como o Benfica. Isso é um sinal”

► Veja mais: