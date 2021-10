Raphaël Guerreiro abre caminho à vitória do Borussia Dortmund na Bundesliga

O internacional português Raphaël Guerreiro abriu este sábado caminho à vitória do Borussia Dortmund em casa com o FC Augsburgo, por 2-1, quatro dias depois de a equipa ter vencido o Sporting na Liga dos Campeões de futebol.

A equipa da I Liga alemã voltou a vencer com mínimos, depois de ter batido na terça-feira os leões por 1-0, Este sábado esteve a vencer por um graças a uma grande penalidade convertida por Raphaël Guerreiro, mas ainda permitiu o empate.

O português marcou aos 10 minutos, mas Zeqiri ainda igualou para o Augsburgo, aos 35, antes de Julian Brandt dar nova vantagem, e fixar o resultado, para a equipa do Dortmund, aos 51 minutos.

Ainda sem o goleador Erling Haaland, lesionado, a vitória deixa o Dortmund no segundo ligar da Liga alemã de futebol, em igualdade de pontos com o Friburgo (15), que também venceu nesta sétima jornada, e à espera de Leverkusen.

A Bundesliga é liderada pelo campeão Bayern Munique (16 pontos), adversário do Benfica na Liga dos Campeões, que joga apenas no domingo, em casa, com o Eintracht Frankfurt, seguido de Dortmund e Friburgo, que venceu fora o Hertha Berlin, por 2-1.

O Bayer Leverkusen, a dois pontos, tem ainda a oportunidade de chegar à vice-liderança, caso vença no domingo na visita ao Arminia Bielefeld, equipa no 16.º, lugar que no final da época obriga à discussão do play-off de manutenção.

► Wolfsburgo sofre derrota pesada

Em outros jogos da tarde, destaque ainda para a derrota pesada do Wolfsburgo em casa, com a equipa a prosseguir a recente má série, duas derrotas e um empate na Bundesliga, depois de quatro triunfos no arranque.

Frente ao Borussia Moenchengladbach, a equipa não só sofreu nova derrota, por 3-1, como aos sete minutos já perdia por 2-0.

Embolo e Hofmann adiantaram o Moenchengladbach, antes do ex-benfiquista Luca Waldschmidt reduzir aos 25. Aos 75 Stindl falhou um penálti para os visitantes, mas Scally ainda fez o 3-1, aos 90+5, já depois de Lacroix ser expulso no Wolfsburgo, aos 76.

Por 3-1, mas em casa, o Estugarda venceu o Hoffenheim, com as duas equipas agora igualadas no 10.º lugar, ambas com oito pontos.

Ainda hoje, o Leipzig recebe o Bochum, numa ronda que teve início sexta-feira com a vitória do Colónia, sexto, sobre o Greuther Furth (3-1), 18.º, e prossegue no domingo com os jogos Mainz-Union Berlin, Bayern Munique-Eintracht Frankfurt e Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen.

