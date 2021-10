Miguel Oliveira em 11.º lugar no GP das Américas de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje em 11.º lugar o Grande Premio das Américas de MotoGP, 15.ª prova do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo, ganho pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

Miguel Oliveira, que partiu do 18.º lugar, concluiu a corrida a 23,055 segundos de Márquez, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) em segundo lugar, a 4,679 segundos do vencedor, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 8,547 segundos.

Com estes resultados, Quartararo cimentou o comando do campeonato de pilotos, agora com 52 pontos de vantagem sobre Bagnaia, podendo sagrar-se campeão já na próxima prova, em Itália.