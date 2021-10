Piloto de Moto3 Filip Salac conduzido ao hospital depois de queda

O piloto checo Filip Salac foi transportado este domingo de helicóptero para o hospital, depois de uma queda sofrida no início da corrida de Moto3 do Grande Prémio das Américas, prova do Mundial de velocidade de motociclismo.

Os responsáveis da organização adiantaram que o piloto, de 19 anos, que é 17.º classificado no Mundial, estava consciente, e foi conduzido ao hospital para realizar exames à zona do abdómen e tórax.

Após o acidente de Salac, um outro acidente envolveu mais três pilotos e obrigou novamente à amostragem da bandeira vermelha na corrida da categoria inferior.