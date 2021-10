Ciclista João Almeida terceiro classificado na Milão-Turim

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi esta quarta-feira terceiro classificado na 102.ª edição da Milão-Turim, ganha pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tornando-se no primeiro ciclista português a ficar no pódio da corrida mais antiga do calendário.

O português acabou a 35 segundos de Roglic, que cumpriu os 190 quilómetros entre Magenta e a Basílica de Superga em 4:17.41 horas, com o britânico Adam Yates (INEOS) a 12 segundos do vencedor do dia.

O esloveno, que no sábado já tinha batido Almeida pela vitória no Giro dell'Emilia, distanciou o britânico nos últimos 300 metros da subida até à meta, após uma movimentação nos últimos três quilómetros.

A dupla deixou para trás o luso e também o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que foi batido pelo último lugar no pódio ao 'sprint' e ficou em quarto lugar.

Esta é a 12.ª vitória do ano para Roglic, de 31 anos, que junta o triunfo a outros de monta, do contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 à Volta a Espanha, em que conquistou também quatro etapas.

A caminho da Volta à Lombardia, último 'Monumento' da época, foi o 'Canibal' esloveno a mostrar-se, após a Deceuninck-QuickStep ter aproveitado um 'abanico' para tentar selecionar o pelotão.

Mais tarde, o bicampeão mundial, o francês Julian Alaphilippe, tentou aproveitar o trabalho da equipa belga para seguir com o polaco Rafal Majka (UAE Emirates), mas seria João Almeida a levar a equipa ao pódio.

Nelson Oliveira (Movistar) abandonou a corrida, que teve a sua primeira edição em 1876, e na qual João Almeida foi o primeiro português a fazer pódio.