João Sousa vence e acede a quadro principal do Masters 1.000 de Indian Wells

O tenista português João Sousa bateu esta quarta-feira na segunda ronda da fase de qualificação o turco Altug Celikbilek e garantiu a entrada no quadro principal do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

No primeiro confronto direto entre ambos, levou a melhor Sousa, número dois português e 182.º classificado no ranking ATP, ao superar o adversário, número 169 na hierarquia mundial, em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-5.

Depois de uma primeira partida sem enfrentar qualquer ponto de break e concretizar duas quebras de serviço para se colocar em ventagem no marcador, o vimaranense cedeu o jogo inaugural do segundo parcial e viu-se obrigado a tentar recuperar o ascendente.

Apesar de ter deixado escapar uma oportunidade para devolver o break no quarto jogo (1-3), o minhoto, de 32 anos, não desperdiçou o segundo break point que dispôs no 10.º jogo para igualar (5-5), antes de selar o triunfo, à primeira oportunidade, no 12.º jogo, ao cabo de uma hora e 35 minutos.

Eliminado o campeão do challenger de Pozoblanco e do Porto Open e garantido o regresso a um quadro principal de um Masters 1.000, desde Miami em março, João Sousa vai ficar a aguardar pelo sorteio para conhecer o primeiro adversário na principal grelha de Indian Wells.